Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american, sustin aceleasi surse, ar fi disponibil sa plateasca peste un miliard de dolari pentru a dobandi drepturile de transmitere in intreaga lume a competitiei. Un anunt oficial in acest sens este asteptat sa se faca pana la finele acestei luni. Daca informatia se va confirma, Campionatul…

- Intr-o veste minunata pentru fanii serialelor turcești, producția adorata "Annemin Sirridir Cocuk" a fost lansata pe platforma de streaming AntenaPlay, incepand cu data de 18 aprilie 2024.

- Romania a importat, in primele doua luni din 2024, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 207.200 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% mai mare (+31.900) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.

- Klaus Iohannis a participat, joi, la Vilnius, in marja Summit-ului Initiativei celor Trei Mari, prilej cu care a susținut, la final, și o scurta conferința de presa. Printre chestiunile puse pe tapet a fost nerespectarea marjei de 2,5% din Produsul Intern Brut al Romaniei pe care țara noastra ar fi…

- Romania intalnește Columbia in cel de-al doilea meci amical din acest an, care se va disputa marți, 26 martie, de la 21:30. Partida va avea loc la Madrid și va fi LIVE pe Antena 1, livetext și video pe a1.ro și liveVIDEO in AntenaPLAY.

- Anul 2024 a debutat cu provocari semnificative pentru industria din Romania, cu o scadere alarmanta, de 4%, in producția industriala, fața de ianuarie 2023. Conform ultimelor date ale Institutului Național de Statistica , acest recul reflecta dificultați in mai multe sectoare cheie. Scadere accentuata…

- Cele mai importante scumpiri au fost in Portugalia, cu 69%, in Grecia si Spania, in jur de 65% de procente. Este vorba de mari producatori europeni, in frunte cu Spania, care acopera 40% din producția mondiala. De altfel, potrivit experților, evoluția prețului are legatura directa cu seceta din Spania,…

- ”Fonduri nerambursabile de peste 800 milioane euro pentru investitii in proiecte de energie verde vor fi disponibile pe piata in urmatoarele saptamani, unde companiile vor putea creste eficienta energetica a fabricilor sau noi unitati de producere a energiei regenerabile vor putea fi instalate pe tot…