Cum va fi vremea de Paște. Prognoza meteo până la finalul lunii mai Cu doar cateva zile ramase pana la inceput de mai, luna lui „Florar”, cum mai e cunoscuta popular a cincea luna din an, cei care vor avea zile libere in minivacanța de 1 mai și de Paște, dar nu numai ei vor sa afle cum mai arata prognoza meteo și ce surprize ar putea rezerva […] The post Cum va fi vremea de Paște. Prognoza meteo pana la finalul lunii mai first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru vacanta de 1 Mai si de Paste: Temperaturile medii, mai ridicate decat cele normale pentru acest interval in toate regiunile, dar mai ales in cele nord-vestice. Cantitatile de precipitatii, excedentare in regiunile sud-estice. ANM a actualizat prognoza meteo pentru vacanta de 1…

- Prognoza METEO de 1 mai și Paște 2024: Ce anunța directorul ANM Prognoza METEO de 1 mai și Paște 2024: Ce anunța directorul ANM Directorul ANM, Elena Mateescu a anunțat prognoza care urmeaza in urmatoarea luna, mai ales de 1 mai și sarbatorile pascale. „In special in jumatatea nordica a țarii, acolo…

- Vremea ramane rece in urmatoarea perioada, cu șanse crescute de precipitații. Potrivit prognozei meteo actualizate, vremea va fi capricioasa iar temperaturile vor oscila pana in preajma Paștelui.

- Vreme ciudata de 1 Mai și de Paște 2024. Cat de mult variaza temperaturile și cand va ploua. Prognoza meteo pe 4 saptamani Vremea va fi ciudata, comparativ cu normalul perioadei, de 1 Mai și Paște 2024. Daca pana la mijlocul lunii aprilie temperaturile au fost de vara, se racește puternic in urmatoarele…

- Prognoza meteo pentru sambata, 16 martie 2024. Temperaturile se vor apropia de cele normale pentru aceasta perioada din an. Cerul se va menține variabil, cu unele innorari temporare in a doua parte a zilei.

- Suntem la inceput de martie, inca, iar vremea incepe sa se incalzeasca in mai toata țara. La finalul saptamanii trecute ANM a a emis prognoza meteo, prognoza din care aflam cum va fi vremea de Florii si de Paste, in 2024.

- Cum va fi VREMEA pana in 3 martie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile vor trece de 18…20 de grade. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 3 martie 2024, in Transilvania și la munte: Temperaturile vor trece de 18…20 de grade. Prognoza meteo de la…

- Vremea va inregistra variatii pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, insa temperaturile medii se vor situa peste mediile multianuale, iar precipitatii se vor inregistra in majoritatea regiunilor in intervalul 12 -14 februarie si dupa 18 februarie, conform prognozei publicate de ANM.