Nicolae Iorga plecand din birou Nicolae Iorga plecand din birou la o ședința, iși da seama ca a uitat niște acte și se-ntoarce sa le ia. Cand deschide ușa cabinetului, da cu ochii peste un tanar secretar care stiindu-se singur, se așezase in fotoliul prim ministrului și se maimuțarea pe acolo. Cand tanarul il vede pe Iorga, se fastacește, roșește și da sa se ridice rușinat. Iorga luandu-și hartiile, i-ar fi zis secretarului: – Nu, tinere, nu te jena. Stai jos. In dos suntem toți la fel, la cap e diferența… Articolul Nicolae Iorga plecand din birou apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

