- Antrenorul echipei de fotbal West Ham United, David Moyes, a prefațat meciul cu FCSB, din prima etapa a grupelor Conference League. “Noi am urmarit multe meciuri si am incercat sa cunoastem cat mai bine jucatorii. O intelegem mai bine pe FCSB. (…) Am recunoscut un jucator sau doi la care trebuie sa…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul echipei sale, de a intra in grupele Europa Conference League la fotbal, a fost atins, jucatorii sai avand sarcina de a juca cu placere in meciul cu West Ham, de joi. "Obiectivul ni l-am indeplinit,…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, este in al noualea cer dupa calificarea in grupele Conference League. Tehnicianul le-a transmis un mesaj elevilor sai. ”Pot sa spun ca e unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Știți ca am mai dus echipa in grupele Europa League și am și ieșit. Vreau…

- Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca este important ca echipa sa sa obtina un rezultat pozitiv in prima mansa a turului 3 preliminar al Europa Conference League la fotbal, cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, in Slovacia, pentru a pastra sanse de calificare…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat ca vicecampioana este interesata de jucatorii David Miculescu de la UTA si Alexandru Isfan de la FC Arges, dar a subliniat ca transferurile nu sunt perfectate. „Ar putea aparea zilele astea si un jucator nou… sper ca in aceste zile sa facem unul-doua…

- FCSB a anuntat instalarea lui Nicolae Dica, pe banca tehnica. Antrenorul il inlocuieste pe Anton Petrea. „Nicolae Dica este noul antrenor al FCSB, acesta fiind al doilea sau mandat ca principal al echipei noastre. Tehnicianul in varsta de 42 de ani a condus deja primul antrenament si va reveni pe banca…

- Nicolae Dica a revenit astazi, fiind prezentat oficial ca antrenor la formația unde s-a consacrat și ca fotbalist- FCSB. Clubul de fotbal FCSB a anuntat, marti, pe un site de socializare, instalarea lui Nicolae Dica, antrenor care il inlocuieste la conducerea tehnica a echipei ros-albastre pe Anton…

- Antrenorul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, a prefațat meciul din prima manșa a celui de-a doilea tur preliminar al Europa Conference League, cu Olimpija Ljubljana. „Incepem aceasta competitie impotriva unei echipe din Slovenia si ne dorim cu totii sa facem un meci bun din toate punctele…