Nicolae Ciuca va sprijini ideea de a crea o capela in Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a anunțat, marți, ca va sprijini construirea primei capele dedicata rugaciunii in Parlamentul Romaniei. El a promis, la reuniunea din Parlament intitulata Mic Dejun cu Rugaciune, ca va sprijini crearea capelei. La evenimentul organizat anual in Parlamentului Romaniei,…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a promis, la reuniunea din Parlament intitulata Mic Dejun cu Rugaciune, ca va sprijini crearea primei capele dedicata rugaciunii din Parlamentul Romaniei.

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj cu ocazia Zilei Națiunilor Unite, subliniind rolul jucat de diplomații romani mai ales in ulimele trei decenii.

- La implinirea a 78 de la fondarea ONU, Nicolae Ciuca apreciaza ca aceasta organizatie internationala a ramas „un factor vital de echilibru, care lupta constant pentru bunastarea si pacea globala”. „Celebram astazi implinirea a 78 de ani de cand pacea, cooperarea si dialogul au devenit coordonatele…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat marți in prima sa vizita la București, a fost primit de Klaus Iohannis, la Cotroceni, de la ora 13.00. Presedintele ucrainean a fost primit cu onoruri militare pe platoul de ceremonii. La ceremonia de primire au luat parte și miniștrii Apararii și de…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca politicienii trebuie sa aiba curaj si sa isi asume responsabilitatea reformelor, chiar daca va fi vorba de masuri nepopulare si chiar in contextul unui an pre-electoral. El a mentionat ca aceste reforme sunt necesare in vederea aderarii la Organizatia…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a transmis, duminica, de Ziua Independentiei Republicii Moldova, presedintei Maia Sandu si presedintelui Parlamentului, Igor Grosu, toata determinarea Romaniei de a sprijini Moldova si cetatenii ei in toate provocarile cu care se confrunta. Sursa articolului: Nicolae…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a anuntat, marti, ca va convoca Biroul permanent al forului legislativ pentru a stabili coordonatele unei sesiuni parlamentare extraordinare, in conditiile in care legea pensiilor speciale, retrimisa in Legislativ dupa decizia CCR, trebuie modificata…