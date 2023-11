Stiri pe aceeasi tema

- ”Dialogul cu mediul de afaceri este un factor decisiv in convingerea investitorilor straini sa isi amplifice activitatea din tara noastra. Le-am spus celor prezenti la Foreign Investors Summit 2023, organizat de Business Review, ca trebuie sa ia in calcul avantajele pe care Romania le ofera: stabilitate…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a transmis in cadrul Foreign Investors Summit 2023, ca Romania poate proiecta un plan consolidat pentru reconstrucția Ucrainei, fiind aduse mai multe argumente referitoare la contribuția țarii noastre.

- ”Am vorbit de Ucraina, dumneavoastra, ca investitori straini intelegeti foarte bine contextul de Securitate, intelegeti foarte bine care au fost efectele acestui conflict si asa cum se mentiona de la nivelul BNR, la ultima analiza, toata aceasta temporizare a cresterii economice s-a datorat conflictului…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a reprezentat marți Romania la cel de-al doilea summit parlamentar al Platformei Internaționale „Crimeea”, organizat la Praga, unde a fost adoptata o declarație comuna de susținere a Ucrainei și de sprijinire a țarii in lupta pentru eliberarea intregului sau teritoriu…

- La implinirea a 78 de la fondarea ONU, Nicolae Ciuca apreciaza ca aceasta organizatie internationala a ramas „un factor vital de echilibru, care lupta constant pentru bunastarea si pacea globala”. „Celebram astazi implinirea a 78 de ani de cand pacea, cooperarea si dialogul au devenit coordonatele…

- Președintele Senatului și lider al PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, intr-un interviu exclusiv la TVR INFO, ca deschiderea unui al doilea front de razboi, in zona Israel – Fașia Gaza, disipeaza efortul de razboi pentru Ucraina, care are in continuare nevoie de sprijin și de

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca transmite ca Ucraina trebuie sa castige nu doar razboiul de aparare in care e angajata, dar si pacea, prin aderarea la UE si NATO iar Romania doreste si poate sa joace un rol activ in eforturile de reconstructie a Ucrainei. ”La mai bine de 600 de zile…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, in cadrul Conferintei Europene a presedintilor de parlamente din statele membre ale Consiliului Europei care are loc la Dublin, ca populismul afecteaza democratia si pune in pericol drepturile civile ale tuturor. „Am punctat faptul ca populismul…