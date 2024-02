Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat marti ca partidele politice pot sa faca o coalitie pentru egalitatea de gen in Romania, mentionand ca liberalii au, in prezent, o reprezentare in Guvern de 45% femei, respectiv "patru din noua functii publice sunt ocupate de doamne", conform…

- Negocierile privind organizarea alegerilor din acest an au fost intrerupte aseara, conform declarațiilor facute de Președintele Senatului, Nicolae Ciuca. Acesta a precizat ca discuțiile vor fi reluate vineri și ca inca nu se anticipeaza o decizie finala. Liderul PNL considera ca orice amanare ulterioara…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a evidentiat, marti, in intalnirea cu viceprim-ministrul, ministru al afacerilor externe si integrarii europene de la Chisinau, Mihai Popsoi, ca Romania si Republica Moldova au reusit, in ultimii doi ani, sa obtina "decizii istorice" astfel incat Republica Moldova…

- Presedintele Senatului, liderul liberal Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca propunerea PNL de neimpozitare a pensiilor sub 3.000 lei s-a discutat in coalitie, stabilindu-se ca impactul bugetar este de 152 milioane lei pe luna si, in situatia in care se va ajunge ca Romania sa dispuna de aceste resurse…

- Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, fost premier, anunța drept sigura intrarea Romaniei in Spațiul Schengen, “cu frontierele aeriene și maritime”. Nicolae Ciuca susține ca aceasta reușita a Romaniei se datoreaza “guvernarilor liberale din ultimii ani”. Altfel spus, Ciuca sugereaza ca nici…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a fost premiat, marți seara, in cadrul unei gale, pentru intreaga activitate din acest an, dar mai ales pentru atitudinea sa patriotica autentica și sprijinirea valorilor creștine.In discursul sau de mulțumire, președintele PNL a subliniat faptul ca premiul pe…

- Presedintele Senatului si al PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, de Ziua Nationala, ca "iubirea de tara sta in inima si in fapta". Iubirea de tara sta in inima si in fapta. Suntem datori sa veghem destinul acestei tari, oricat de tulburi ar fi vremurile pe care le traim. Pentru copiii nostri, pentru frumusetea…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat la ceremonia de lansare a Sistemului de Garanție-Returnare ca in Romania ar putea fi colectate și reciclate aproximativ 7 miliarde de peturi pe an.