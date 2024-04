Academia Romana la aniversare! Se implinesc 158 de ani de la infiintare

Academia Romana, cel mai inalt for stiintific si cultural al Romaniei, sarbatoreste joi, 4 aprilie 2024, in prezenta Adunarii Generale, 158 de ani de la infiintare. Evenimentul va avea loc in Aula Academiei Romane, incepand cu ora 10. Vor lua cuvantul acad.… [citeste mai departe]