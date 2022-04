Nicolae Ciuca este noul președinte PNL. El a fost ales cu 1060 voturi „pentru”. 60 de voturi au fost anulate, iar 159 neutilizate. In urma numararii voturilor de la Congresul Extraordinar al PNL, Nicolae Ciuca a fost ales presedinte al partidului, cu 1.060 voturi. Acesta a multumit tuturor si pentru vot si pentru participarea la […] The post Nicolae Ciuca, noul președinte al PNL. 1.060 de voturi ”pentru”, niciun vot „impotriva” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .