Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile globale au atins un nou maxim istoric in martie 2024, marcand al zecelea record lunar consecutiv. Creșterea alarmanta a temperaturilor a starnit ingrijorarea experților climatici, care se tem ca incalzirea globala ar putea accelera, noteaza Mediafax.

- Nicolae Ciuca le-a cerut liberalilor sa le vorbeasca oamenilor despre PNL - PSD explicandu-le ca doar prin aceasta construcție politica s-a putut gestiona succesiunea crizelor: „n-am realizat acest construct politic pentru a duce in denizoriu relevanța celorlalte partide

- Indemn guvernanții care au uitat aceasta motivație in ultimii ani sa iși reaminteasca de angajamentul lor, sa iși aduca aminte ce ne-am propus sa realizam pentru romani și pentru țara, in vremuri complicate. In contextul acestor zile, saturat de discurs politic, sa nu uitam ca suntem aici pentru oameni.…

- "Am intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate. In politica, in guvern, in societate. Indemn guvernanții care au uitat aceasta motivație in ultimii ani sa iși reaminteasca de angajamentul lor, sa iși aduca aminte ce ne-am propus sa realizam pentru romani și pentru țara, in vremuri complicate", a…

- "Am intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate. In politica, in guvern, in societate. Indemn guvernanții care au uitat aceasta motivație in ultimii ani sa iși reaminteasca de angajamentul lor, sa iși aduca aminte ce ne-am propus sa realizam pentru romani și pentru țara, in vremuri complicate", a…

- Presedintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, a declarat, joi, ca solicita conducerii centrale a partidului iesirea de la guvernare, liberalii fiind nemultumiti de modul in care Consiliul Judetean (CJ) Gorj repartizeaza primariilor sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat coaliția de guvernare, pentru ca ia decizii pe care apoi le regreta și se grabește sa le schimbe. El a dat ca exemplu decizia de impozitare a concediilor medicale cu 10%, la care acum cele doua partide vor sa renunțe. Totuși, el a spus la Digi24 ca vrea ca…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor crede ca formațiunea politica pe care o reprezinta trebuie sa intre la guvernare, in urma alegerilor din acest an. Potrivit sondajelor de opinie, Uniunea Democrata Maghiara din Romania risca sa nu treaca pragul electoral.