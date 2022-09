Unul dintre subiectele de real interes pentru pensionarii din Romania, mai ales in contextul scumpirilor din ultima vreme și al facturilor tot mai mari la principalele utilitați, il reprezinta cel al majorarii pensiilor. Se așteapta o decizie de la nivelul Executivului. Șeful Guvernului și al PNL-ului, Nicolae Ciuca, susține insa ca iși pastreaza „partea de […] The post Nicolae Ciuca, intrebat de creșterea pensiilor: „Avem ipoteze”. Procentele luate in calcul - VIDEO first appeared on Ziarul National .