Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca, odata cu terminarea grevei din Educatie, in urma adoptarii de catre Guvern a mai multor masuri privind salarizarea din sistemul de invatamant, a venit momentul sa-si incheie mandatul de prim-ministru. „In urma cu aproximativ doua saptamani, impreuna cu ceilalti…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca, odata cu terminarea grevei din Educatie, in urma adoptarii de catre Guvern a mai multor masuri privind salarizarea din sistemul de invatamant, a venit momentul sa-si incheie mandatul de prim-ministru, iar dupa ce va merge la Palatul Cotroceni pentru formalizarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca, odata cu terminarea grevei din Educatie, in urma adoptarii de catre Guvern a mai multor masuri privind salarizarea din sistemul de invatamant, a venit momentul sa-si incheie mandatul de prim-ministru, iar dupa ce va merge la Palatul Cotroceni pentru formalizarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat luni, intr-o conferința de presa la sediul Guvernului, ca și-a depus demisia din funcție, scrie stiripesurse.ro. Urmeaza ca guvernul sa... The post Nicolae Ciuca și-a anunțat demisia: „Astazi imi inchei activitatea de premier” appeared first on Special Arad · ultimele…

- Premierul Nicolae Ciuca iși anunța demisia din funcție pentru a declanșa procedurile pentru rotativa guvernamentala. Planul liderilor coaliției este ca pana joi noul Cabinet sa fie instalat la Palatul Victoria, scrie europafm.ro. Nicolae Ciuca va merge la Palatul Cotroceni pentru a-și depune personal…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a anuntat depunerea mandatului. Tensiuni la masa negocierilor in coaliție, inainte de rocada premierilor. Miza e reprezentata de poziții-cheie din viitorul Executiv, ca Ministerul Dezvoltarii Regionale și al Transporturilor.

- OFICIAL| Nicolae Ciuca a DEMISIONAT! Cand va intra Marcel Ciolacu in funcția de premier Nicolae Ciuca a DEMISIONAT! Cand va intra Marcel Ciolacu in funcția de premier Premierul Nicolae Ciuca a demisionat și și-a depus demisia la Secretariatul General al Guvernului. Inițial, va desemna un premier interimar…

- Antrenorul spaniol Michel Gonzalez a demisionat luni de la conducerea echipei grecesti Olympiakos Pireu.Demisia fostului mare fotbalist de la Real Madrid a venit in ciuda unei serii de sapte meciuri fara infrangere. „Am comunicat conducerii clubului decizia mea de a demisiona. Cred ca este cel mai…