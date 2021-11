News agencies to create joint ‘European Newsroom’

Stiri pe aceeasi tema

- Niciun mijloc de transport public nu circula, luni dimineața, in Galați, dupa ce șoferii și vatmanii au intrat in greva. O noua greva a salariatilor SC Transurb SA a paralizat transportul public in comun, in aceasta dimineata, anunța Viața Libera din Galați. Protestul a inceput la ora 5 dimineața, șoferii…

- The Sibiu Christmas market in Romania is one of the most visited in the country and is scheduled to open on November 26, according to Romania-Insider. The event, a major tourist draw for the city, wasn’t held last year because of the pandemic and it will be open until January 2. “The access will be…

- Romania’s government adopted the first documents needed to implement the National Recovery and Resilience Plan. Still, socialists, who could enter the government as soon as next week, want the plan to be renegotiated with the EU, according to Euractiv. EU finance ministers approved Romania’s resilience…

- The United States and Romania announced plans to build a “first-of-a-kind” small modular reactor (SMR) plant in Romania, the White House said on Tuesday, according to Euractiv. The White House stated that the deployment of SMR technology will be an essential contributor to a decarbonised power sector…

- Romania’s National Bank (BNR) announced on Thursday that the country’s current account deficit increased to E10.15bln in the first 8 months of 2021 compared to the previous year of E6.55bln, according to a press release. Romania’s foreign direct investments increased to E4,39bln in January – August…

- Grupul de Investigații Politice publica, joi, maimulte documente care arata ce suferințe a putut crea Traian Basescu prin turnatoriile pe care le-a facut la Securitate, ca informatorul Petrov. De exemplu, susține GIP, Din cauza turnatoriei lui Basescu, Securitatea i-a interzis unuia dintre colegii sai…

- Un barbat a ținut cadavrul mumificat al mamei sale intr-un subsol timp de mai bine de un an și a continuat sa primeasca pensia acesteia, a comunicat poliția din Austria, citata de BBC. Potrivit informațiilor existente la dosar, femeia de 89 de ani, care ar fi avut demența, ar fi murit din cauze naturale…

- Florin Roman de la PNL, caruia Ludovic Orban i-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei deputaților pentru ședința de astazi, i-a luat microfonul Ancai Dragu de la USR PLUS, șefa Senatului, impiedicand-o, astfel, sa ia cuvantul. Spiritele s-au incins cand Florin Roman i-a spus Ancai Dragu: “Da-te…