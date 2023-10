Netflix vrea să vadă cum te-ai descurca în Squid Game și va deschide locațiile Netflix House Netflix a inceput ca o companie care inchiria DVD-uri, și pe 29 septembrie a livrat, oficial, ultimul sau DVD , insa asta nu inseamna ca trece la un model de business 100% digital. Se pare ca Netflix vrea sa deschida locații fizice, de retail , numite Netflix House, incepand cu anul 2025. Informația vine de la Bloomberg și se pare ca aceste locații vor avea și restaurante tematice și experiențe diferite, bazate pe cele mai populare filme și seriale de pe Netflix. Spre exemplu, primele doua locații vor avea curse cu obstacole bazate pe cele din serialul Squid Game. Evident, decorurile vor fi și… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

