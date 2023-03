Netflix a micșorat prețul abonamentelor. Cât costă acum pachetul de bază pentru clienții din România Netflix este una dintre cele mai utilizate platforme de vizonare a filmelor și serialelor preferate din intreaga lume. Aceasta este utilizata de milioane de fani ai documentarelor, animatiilor și chiar a filmelor și serialelor care se gasesc pe aceasta platforma. Acum, utilizatorii au parte de vești bune din partea companiei. Platforma de streaming Netflix micsoreaza pretul abonamentului de baza. Acest lucru se va intampla pentru clienții din Romania. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

