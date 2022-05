Nenorocire pe șoseaua Timișoara Arad Azi-dimineața, in jurul orei 07:30, un barbat de 42 de ani a condus un autoturism pe A1 dinspre Arad spre Timișoara, iar in zona localitații Orțișoara a intrat in coliziune cu un autocamion care se deplasa in fața sa. In urma impactului, conducatorul auto in varsta de 42 de ani a decedat. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

