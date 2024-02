Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și una a fost ranita, joi, in urma unui accident intre doua mașini in localitatea Magurele, județul Ilfov, informeaza Mediafax. Potrivit Poliției Ilfov, accidentul rutier s-a produs cu puțin inainte de ora 19.00, pe șoseaua Atomiștilor, din localitatea Magurele.A fost…

- Doua femei din Botoșani, surori, au murit la 11 ani distanța, dupa ce au fost ranite grav pe aceeași trecere de pietoni. Cele doua femei au fost accidentate mortal – una in decembrie 2013, cealalta acum -, pe trecerea de pietoni de pe strada Imparat Traian din Botoșani. In primul accident, ambele surori,…

- Un șofer de 27 de ani a murit, vineri noapte, dupa ce a incercat cu autoturismul pe care il conducea o depașire neregulamentara și a intrat intr-un TIR, pe DN 15B, in localitatea Petru Voda, județul Neamț, relateaza Știri Neamț. „Polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un tanar, in varsta de 27…

- Un autocar cu 47 de persoane a iesit in afara partii carosabile, marti dimineata, la Doaga, din cauza viscolului si vizibilitatii reduse, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „Politistii rutieri au intervenit in aceasta dimineata in apropiere de localitatea Doaga, unde un autocar…

- Este doliu in PSD! Primarul comunei Gradinari, Mihai Ioana, a murit in urma unui accident rutier produs luni seara pe DN 64, intre localitatile Strejesti si Gradinari. Accidentul s-a produs in momentul in care doua autoturisme s-au lovit frontal, unul dintre acestea fiind condus de un tanar baut si…

- La data de 25 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Horezu au fost sesizați despre faptul ca trei persoane au fost gasite in stare de inconștiența intr-o locuința din localitatea Vaideeni. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au identificat trei persoane decedate, stabilind ca este…