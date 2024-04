Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 57 de ani, a condus un autoturism pe banda I dinspre sensul Mahle inspre municipiul Timișoara, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism, care circula pe același sens de deplasare, condus de o femeie in varsta de 47 de ani. Din nefericire, in urma impactului…

- O șoferița a fost ranita, miercuri dimineața, dupa un carambol cu cinci mașini, pe un bulevard din Timișoara. In imagini, surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum un autoturism de culoare inchisa, condus de o femeie de 31 de ani, intra in intersecție și acroșeaza o mașina care venea din partea…

- Accidentul s-a produs miercuri dimineața, la o intersecție din Timișoara, dupa ce doua mașini s-au izbit puternic, iar una dintre ele a fost proiectata in alte trei vehicule care erau in coloana, la semafor, informeaza Opinia Timișoarei.In urma impactului, o femeie in varsta de 45 de ani, conducatoarea…

- Un accident in care au fost implicate 4 autoturisme a avut loc, luni dimineața, pe DN 6, Lugoj – Timișoara. „Un barbat, in varsta de 56 de ani, a condus un autoturism pe DN 6, dinspre localitatea Izvin inspre Timișoara, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate cu un…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Razvad. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca un barbat, de 53, din comuna Ocnița, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 72, in localitatea Razvad, ar fi…

- Accident grav, luni, langa Timișoara. Un barbat, in varsta de 47 ani, a condus o autoutilitara pe DN 69, dinspre municipiul Timișoara inspre Arad, iar la bifurcația spre Sanandrei a efectuat viraj la stanga intrand in coliziune cu un autoturism, condus de catre un barbat, de 53 de ani, care circula…

- Accident rutier a avut loc, joi, in localitatea Voiteg, pe DN 59 care leaga Timisoara de frontiera cu Serbia, dupa ce un șofer de 18 ani a patruns pe contrasens și a lovit o mașina in care se aflau trei persoane, relateaza News.ro și Opinia Timișoarei.In urma impactului puternic, toate cele trei persoane…