- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza caastazi, 2 aprilie, au loc lucrari de reparatii a partii carosabile pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, tronsonul kilometric 22 100de metri ndash; 23 100 de metri, localitatea Branesti, judetul Ilfov, motiv pentru care sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe prima banda pe Autostrada A4 pe sensul Agigea ndash; Ovidiu, la kilometrul 15, in afara municipiului Constanta, dupa ce doua ansambluri rutiere au fost implicate intr o coliziune nesoldata cu victime.Potrivit…

- “Vreau sa va multumesc tuturor celor prezenti astazi aici, intr-un numar atat de mare, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului International Timisoara. Suntem aici pentru a ne bucura impreuna pentru Timisoara, dar mai ales a ne bucura pentru Romania. Doua zile ne mai despart de binemeritatea…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat vineri, dupa vizita la santierul de infrastructura rutiera pentru drumul de legatura dintre Centura Oradea (Giratia Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia), ca de saptamana viitoare se va putea circula foarte usor de la Oradea catre Arad…

- De saptamana viitoare se va putea circula „foarte ușor” de la Oradea catre Arad și Timișoara și de acolo mai departe, spune Nicolae Ciuca pe șantierul drumului de legatura dintre Centura Oradea (Girația Calea Sintandrei) – Autostrada A3 (Biharia).

- Un sofer, de 54 de ani, care conducea marti dinspre Timisoara spre Lugoj, a facut infarct si a murit la volan, din cauza unor afectiuni medicale. In timp ce conducea o autoutilitara pe sensul spre Lugoj, se pare ca, pe fondul unor afecțiuni medicale, soferul a intrat in coliziune cu parapetul de pe…

- Un nou accident pe autostrada A1 in vestul tarii a avut loc in aceasta dimineata. O camioneta a acrosat un microbuz la kilometrul 379, in judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Timisoara. Conform DRDP Timisoara traficul se desfasoara pe banda de urgenta in zona. „Se circula dirijat, pe banda de urgența…

