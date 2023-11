Nemulțumiri la CET Craiova 2 și CEO față de proiectul Legii pensiilor Sunt nemulțumiri fața de propunerea de creșterea a varstei de pensionare in randul salariaților de la Termocentrala Craiova 2, care a facut parte din Complexul Energetic Oltenia și a fost externalizata recent. Sindicatul Liber Independent CET Craiova 2 a transmis un Memoriu parlamentarilor din Dolj in care se solicita sprijinul acestora pentru modificarea unor articole din proiectul de Lege a pensiilor. Cel mai important se refera la reducerea varstei de pensionare cu 10 ani. Propunerea sindicaliștilor de la Termocentrala Craiova II este menținerea reducerii cu 13 ani a varstei de pensionare,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

