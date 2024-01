Nemții demască o campanie diabolică de dezinformare pro-Rusia! S-au folosit sute de mii de conturi false pe X Anchetatorii scot la iveala o campanie diabolica de discreditare a sprijinului Berlinului pentru Ucraina, desfașurata prin peste 1 milion de postari online. Experții in investigații digitale din Germania au descoperit o vasta campanie diabolica de dezinformare pro-Rusia impotriva guvernului, folosind zeci de mii de conturi false pe platforma de socializare X. Ministerul de Externe german , care a comandat studiul dupa ce a suspectat ca este vizat de roboți, a declarat ca descoperirile subliniaza necesitatea ca guvernele sa abordeze sistematic numarul tot mai mare de campanii de dezinformare și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia denunta un 'act terorist barbar' dupa atacul ucrainean de la DonetkRusia a denuntat duminica lovitura aeriana ucraineana asupra unei piete din orasul Donetk, estul Ucrainei, care s-a soldat cu cel putin 25 de morti si 20 de raniti", drept un "act terorist barbar" care arata "necesitatea de…

- Secretarul de stat de la Ministerul de Externe al Romaniei, Iulian Fota, a inceput la Davos negocierea unui periculos acord de securitate dintre Romania și Ucraina, pentru a oferi nu doar garanții de integritate teritoriala, ci posibil va livra și logistica militara. In cazul in care diplomația romana…

- Rusia nu va da o explicație Poloniei in cazul rachetei sale care a zburat in spațiul aerian al acestei țari, pana cand nu vor fi prezentate „dovezi concrete”. Insarcinatul cu afaceri al Rusiei in Polonia, Andrei Ordash, a declarat acest lucru pentru RIA Novosti, scrie Meduza.In seara zilei de 29 decembrie,…

- Ministrul ceh de externe, Jan Lipavski, a spus ca principala provocare pentru Praga este menținerea Rusiei cat mai departe de granițele cehe și continuarea sprijinirii Ucrainei, conform Ukrainskaia Pravda.„Daca Ucraina cade, ne vom confrunta cu Federația Rusa la granițele Uniunii Europene, foarte…

- Decizia Comitetului International Olimpic de a admite la Jocurile Olimpice de la Paris-2024 sportivii rusi si belarusi sub un drapel neutru este „gresita” si „incurajeaza” Moscova si Minskul sa isi continue atacul asupra Ucrainei, afirma autoritatile de la Kiev, informeaza AFP. „Membrii Comitetului…

- Președintele rus Vladimir Putin le-a indemnat pe femeile din țara sa sa aiba șapte, opt sau mai mulți copii pentru a face fața scaderii demografice din Rusia, pe fondul razboiului din Ucraina, relateaza The News International.Liderul de la Kremlin a avertizat, insa, ca rezolvarea "problemelor demografice…

- Doppelganger, dublura sau sosie, acesta este numele unei vaste campanii de dezinformare orchestrate de Rusia contra Ucrainei, cu scopul de a raspandi informații false despre razboi, transmite euronews. Insa, odata cu conflictul dintre Israel și Hamas, campania și-a extins obiectivele. Publicații celebre,…

- Taiwan și Cehia au semnat un acord prin care se angajeaza sa colaboreze in cadrul lucrarilor de reconstrucție din Ucraina, anunța Sky News, citat de Mediafax.Conform prevederilor acordului, Taiwan și Cehia vor colabora in cadrul operațiunilor privind reconstrucția sistemelor de apa și energie.…