PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare la alegerile locale, parlamentare și prezidențiale. Dupa cele trei ore de discuții, nu s-a ajuns la o ințelegere. Partidele Coaliției, PNL și PSD, nu au reușit sa se puna de acord in ceea ce privește comasarea alegerilor din acest an. Liberalii au prezentat din nou propunerea lor: comasarea alegerilor…