Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anuntat vineri ca romanii au la dispozitie o noua platforma online cu produse culturale gratuite, realizata de PES activists Romania. "CulturaDeAcasa.ro este un proiect online care vine in ajutorul tuturor celor pasionati si interesati de cultura, in aceasta perioada in care romanii nu mai pot merge la teatru sau concerte si nu-si pot planifica vacante sau alte experiente culturale. La initiativa europarlamentarului Victor Negrescu, PES activists Romania lanseaza aceasta platforma care pune la dispozitia utilizatorilor de internet informatii despre activitati…