Stiri pe aceeasi tema

- Un mormant vechi de cel putin 2.500 de ani a fost descoperit, recent, de arheologii Complexului Muzeal National Neamt, in localitatea Dobreni, a declarat, sambata, responsabilul cercetarii, dr. Vasile Diaconu.Descoperirea a venit pe fondul cercetarilor realizate la o movila funerara, cunoscuta in limbajul…

- Un mormant vechi de cel putin 2.500 de ani a fost descoperit, recent, de arheologii Complexului Muzeal National Neamt, in localitatea Dobreni, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, responsabilul cercetarii, dr. Vasile Diaconu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Evgeny Balitsky, șeful administrației pro-ruse din portul Berdiansk din Ucraina, pe care forțele lui Putin l-au cucerit, scrie pe Telegram ca, in sfarșit, pot sa livreze grau țarilor prietene. Mai precis și mai la obiect, el arata ca o nava cu o incarcatura de 7.000 de tone de cereale pleaca din portul…

- Deschide.md. a transmis de Ziua Copilului, un mesaj emoționant din partea copiilor din Odesa, mesaj care se adreseaza oamenilor mari, de oriunde ar fi ei. Orașul Odesa, dupa cum se știe, este bombardat de trupele ruse. Copiii de acolo numai de petreceri, cadouri, surprize, plimbari, nu au parte, așa…

- Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi a declarat ca puterea de la Moscova pregatește terenul psihologic, fie pentru un razboi de rutina, fie pentru o retragere. Acesta a mai spus ca deși Occidentul se aștepta la un anunț important pe 9 mai, in timpul paradei de la Moscova, Putin nu a spus nimic.…

- Soțiile unor militari ucraineni din divizia Azov s-au intalnit, miercuri, la Roma cu Papa Francisc, caruia i-au cerut sa intervina pentru „a salva viețile” acestor soldați, blocați de mai multe saptamani in oțelaria Azovstal bombardata de armata rusa la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, relateaza Le…

- Un barbat din comuna Matei a gasit un obiect de aur, in timp ce iși ara pamantul. Inelul – podoaba de par – pare sa fie vechi de peste 3.000 de ani. O descoperire din categoria celor „extrem de rare pentru județul nostru” a avut loc in comuna Matei. Un barbat din Fantanele iși ara pamantul cand a vazut…

- Un barbat in varsta de 73 de ani de ani si o femeie de 71 de ani au ajuns la spital, sambata, in urma unui accident rutier produs pe un drum comunal localitatea Dobreni. In evenimentul rutier au fost implicate doua vehicule, un tractor agricol si un autoturism. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina…