- Presedintia Consiliului Judetean Neamt va fi a PSD-ului pentru urmatorii 4 ani, dupa ce Ionel Arsene a caștigat lupta cu Mugur Cozmanciuc, potrivit numaratorii paralele. Arsene, care a candidat din partea Aliantei pentru Modernizarea Neamtului 2020 PSD ALDE PPU, a intrunit 40% dintre voturi. Candidatul…

- Liberalul Andrei Carabelea a castigat functia de primar al municipiului Piatra-Neamt, potrivit numaratorii paralele partiale a 92% dintre sectiile de vot, realizata de PNL Neamt. Andrei Carabelea a intrunit 26,38% dintre voturile valabil exprimate. Pe pozitia a doua se situeaza, potrivit aceleiasi numaratori…

- • Reabilitarea drumului național DN15 Bicaz-Poiana Largului, Bicaz Chei – Bicaz, Poiana Largului – Borca, a drumului expres Piatra-Neamț – Bacau, DN 12C, drum care leaga orașul Bicaz de comuna Bicaz Chei, DN 2 – de la Castelul de Apa la Moțca și DN 15D – legatura dintre municipiul Roman și granița cu…

- Interviu cu candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean Neamt Mugur Cozmanciuc a ajuns in Neamț intr-un moment in care scena politica actuala era disproporționata. Partidul Național Liberal se afla in degringolada și conducerea centrala a considerat ca trebuie adus cineva imparțial, pentru a…

- * Ionel Arsene, președintele PSD Neamț, l-a lansat in aceasta dupa-amiaza pe Lucian Micu pentru un nou mandat, la Primaria Roman * „domnul președinte Arsene și Alianța pentru Modernizarea Romanului 2020 sunt singurii care au avut incredere in mine“, a declarat proaspatul pesedist Lucian Micu este candidatul…

- Liderul aliantei USR-PLUS Neamt, deputatul Iulian Bulai, a declarat, vineri, pe pagina de facebook, ca isi doreste candidati unici alaturi de PNL la presedintia Consiliului Judetean si la Primaria Piatra-Neamt. Iulian Bulai, care este si vicepresedinte al USR, a subliniat ca doar intr-o astfel de alianta…