Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Sebastian Patriche, barbatul care si-a injunghiat mortal sotia in incinta Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt, a fost condamnat, marti, de magistratii Tribunalului Neamt la 24 de ani de inchisoare. Judecatorii au mai stabilit ca acesta trebuie sa plateasca daune morale de 375.000…

- Dumitru Sebastian Patriche, barbatul care pe 10 ianuarie 2020 si-a injunghiat mortal sotia in incinta Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt, a fost condamnat, marti, de magistratii Tribunalului Neamt la 24 de ani de inchisoare, potrivit Agerpres.

- Femeia de 34 de ani, din comuna Tanasoaia, care in vara anului trecut a injunghiat-o pe concubina amantului, a fost condamnata la inchisoare pentru tentativa la omor. Pe langa pedeapsa primita, inculpata a mai fost obligata de instanta si sa-i plateasca victimei daune morale in cuantum, de 10.000 lei.…

- Un invatator de la o scoala dintr-un sat din Vaslui a fost gasit vinovat si condamnat pentru purtare abuziva dupa ce a agresat fizic doua eleve de clasa a III-a. Sentinta vine dupa sase ani de la incident.

- Un antrenor de tenis din Alba urmeaza sa iși petreaca urmatorii 5 ani din viața dupa gratii, dupa ce a fost acuzat ca a violat o eleva minora. Astfel, potrivit Curții de Apel Alba, joi, 17.12.2020, in dosarul penal cunoscut opiniei publice ca dosarul antrenorului de tenis din Alba acuzat... Articolul…

- Un barbat din localitatea buzoiana Grebanu a fost condamnat la un an de inchisoare si la interzicerea unor drepturi dupa ce, in primavara acestui an, a fugit dintr-un modul izolator aflat in curtea sectiei de boli infectioase a Spitalului Judetean, unde astepta rezultatul testului pentru Covid 19.…

- iUn barbat din localitatea buzoiana Grebanu a fost condamnat la un an de inchisoare si la interzicerea unor drepturi dupa ce, in primavara acestui an, a fugit dintr-un modul izolator aflat in curtea sectiei de boli infectioase a Spitalului Judetean, unde astepta rezultatul testului pentru Covid 19.…