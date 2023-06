Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost vazut, vineri, in localitatea Slanic din judetul Prahova, populatia fiind avertizata printr-un mesaj RO-ALERT, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres."A fost transmis mesaj RO-ALERT pentru localitatea Slanic, Calea Ploiesti (urs in zona).…

- Cetatenii municipiului Sfantu Gheorghe au fost avertizati, marti seara, printr-un mesaj RO-ALERT transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, ca a fost semnalata prezenta unui urs in apropierea unui supermarket din zona Lunca Oltului.Acestia au fost sfatuiti sa evite zona si…

- Un urs a intrat, luni dupa amiaza, intr-o gradina din localitatea Maneciu, judetul Prahova. Localnicii au anuntat autoritatile despre incident, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta emitand mesaj Ro-Alert prin care avertizeaza populatia cu privire la prezenta animalului salbatic in localitate, potrivit…

- Doi adulti si un copil au murit in accidentul rutier produs, luni, pe DN2 (E85), in localitatea Secuieni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. “Victimele erau in acelasi autoturism”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa. Cele trei victime…

- Autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, pe drumul DN2-E85, in localitatea Secuieni, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. ‘Din primele informatii, sunt persoane incarcerate. A fost activat…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Neamt a anuntat ca a fost transmis prin RO-ALERT un mesaj prin care este semnalata prezenta unui urs in statiunea Durau.„In jurul orei 09:09 a fost semnalata prezenta unui urs in statiunea Durau, din comuna Ceahlau. A fost transmis mesaj RO-ALERT cetatenilor…