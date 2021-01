Ne putem infecta cu coronavirus după ce ne vaccinăm? Răspunsul specialiștilor In presa internaționala circula o știre care prezinta cazul unei persoane din Statele Unite ale Americii care s-a infectat cu coronavirus la o saptamana dupa ce a fost vaccinat cu serul BioNTech / Pfizer. „Aceasta știre este folosita pentru a susține teza ineficienței, chiar a inutilitații vaccinarii”, precizeaza ministerul Sanatații. Reprezentanții ministerului Sanatații vin cu clarificari in acest sens. „Este posibil ca astfel de cazuri sa mai apara in perioada urmatoare, ceea ce nu poate fi interpretat ca un eșec al vaccinarii in general, al vaccinarii cu produsul dezvoltat de BioNTech/ Pfizer… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 1 ianuarie 2021 aproximativ trei milioane de americani au fost vaccinati impotriva Covid-19. Obiectivul Guvernului federal nu a fost atins. Autoritațile americane iși propuneau ca pana la finalul lui 2020 serul sa fie administrat unui numar de 20 de milioane de oameni. In ultimele trei zile…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, isi propune ca aproximativ 60% din populatia tarii sa fie vaccinata impotriva noului coronavirus pana la sfarsitul verii lui 2021, informeaza DPA. Spahn a anuntat acest obiectiv in timpul unui interviu televizat acordat luni seara televiziunii publice ZDF.…

- Luni a inceput campania de vaccinare anti-Covid și in Statele Unite ale Americii. Prima persoana care s-a vaccinat este o asistenta din New York. Asistenta din News York s-a vaccinat cu serul dezvoltat de Pfizer și BioNTech. Vaccinul dezvoltat de cei cei producatori a fost aprobat recent și in SUA.…

- Joi, 10 decembrie, rezultatele complete ale studiilor clinice ale vaccinului anti-Covid-19, dezvoltat de Pfizer și BioNTech au fost publicate in New England Journal of Medicine, cea mai bine cotata revista de medicina din Statele Unite ale Americii. Revista stiintifica noteaza intr-un editorial ca rezultatele…

- Urmeaza concedieri la Disney din cauza pandemiei de coronavirus. Zeci de mii posturi urmeaza sa fie eliminate de companie in anul 2021. Anunțul companiei vine dupa ce deja s-a renunțat la 28.000 de posturi din Statele Unite ale Americii, conform AFP . Compania Disney ia in calcul sa elimine 32.000 de…

- Intreaga omenire așteapta cu nerabdare vaccinul anti-COVID-19, singura soluție pentru a opri pandemia de coronavirus. Cat ar putea costa o doza? Oficialii spun va Uniunea Europeana va plati mai puțin decat SUA. Specialiștii din diferite domenii au subliniat in repetate randuri importanța vaccinului…

- Stephane Bancel, directorul executiv al companiei de biotehnologie Moderna, susține ca guvernul federal ar putea autoriza utilizarea de urgența a vaccinului experimental COVID al firmei in luna decembrie, daca se vor obține rezultate intermediare pozitive in noiembrie. Citește și: Coronavirus.…

- India a depașit 7 milioane de infectați cu coronavirus și este a doua cea mai afectata țara din lume dupa Statele Unit ale Americii, care a ajuns la aproape opt milioane de infectari. Expertii afirma insa ca cifrele reale din India ar putea fi mult mai mari, intrucat rata de depistare din aceasta tara…