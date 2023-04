Ne îmbunătățim gustul dacă ne scoatem măselele de minte? Ne imbunatațim gustul daca ne scoatem maselele de minte? Explicația medicului stomatolog Sorina Stroe! ”Extracția maselelor de minte nu este deloc placuta pentru pacient, dar aduce mai multe beneficii, inclusiv la nivelul papilelor gustative. Un studiu publicat in jurnalul Chemical Senses arata ca pacienții carora le-au fost extrași molarii de minte au beneficiat de o senzație sporita a gustului la mulți ani dupa intervenție. S-a urmarit, astfel, evoluția, pe parcursul a 20 de ani, a senzației de gust la mai multe loturi de pacienți care suferisera sau nu extracții de molari de minte. Concluzia… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

