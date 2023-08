Romania va achiziționa 16 transportoare AAV – Assault Amphibious Vehicles, pentru debarcare, din SUA, iar americanii se jura ca sunt noi-nouțe. Sindicaliștii din industria de aparare ne spun insa ca acestea sunt tot second-hand-uri, pentru ca au fost fabricate acum peste 10 ani. In locul vechiturilor americane, Ministerul Apararii Naționale putea cumpara transportorul blindat flotabil […] The post Ne-au vandut blindate vechi de peste 10 ani. Americanii se jura ca sunt noi-nouțe first appeared on Ziarul National .