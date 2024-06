Stiri pe aceeasi tema

- Dupa meciul de retragere al „Generatiei de Aur”, Gheorghe Hagi a declarat ca el si colegii sai au jucat in aceasta partida numai pentru suporteri si ca au incercat sa dea totul pe teren. „Nu e o retragere, am incercat sa facem un eveniment care spun eu ca a iesit foarte bine. Noi am jucat […]

- Cei aproape 55.000 de spectatori care au participat la meciul de retragere al Generatiei de Aur pe Arena Nationala vor avea respectul neconditionat al tuturor celor care au fost pe teren, a afirmat fostul international Ilie Dumitrescu, la finalul evenimentului de sambata seara, scrie AGERPRES.

- Gheorghe Hagi, legenda a fotbalului romanesc și fost capitan al primei reprezentative de fotbal a Romaniei, a facut declarații emoționante sambata, in cadrul unei conferințe de presa organizate inaintea meciului de retragere al “Generației de Aur”. Evenimentul, extrem de așteptat, urmeaza sa aiba loc…

- Casa de Licitații A10 by Artmark anunța ca toate tricourile purtate de jucatorii celor doua echipe din meciul de adio al Generației de Aur, inclusiv cel al antrenorului World Stars, cu autografele titularilor, vor fi scoase la licitație. Demersul vine in cadrul proiectului „Ultimul meci. Licitația Generației…

- Tricourile purtate de jucatorii celor doua echipe de fotbal la meciul de adio al Generatiei de Aur, cu autografele lor, vor fi scoase la licitatie, a anunțat casa Artmark, intr-un comunicat preluat de Agerpres. Cele 49 de tricouri, ale fotbalistilor romani si ale adversarilor din World Stars, au pret…

- Elisabeta Lipa, șefa Agenției Naționale pentru Sport (ANS) i-a vizitat la antrenament, vineri, 17 mai, pe jucatorii Generatiei de Aur, care se pregatesc pentru meciul de retragere (25 mai, ora 20,30, Arena Nationala), transmite Agerpres. Fosta mare canotoare s-a declarat impresionata de „forma” sportiva…

- Astazi la pranz, „tricolorii" Generației de Aur au avut un nou antrenament, tot pe „Arcul de Triumf". Au fost mai puțini ca ieri, numai 6, Gica Popescu, Marius Lacatuș, Miodrag Belodedici, Florin Prunea, Gica Mihali și Florin Raducioiu. N-au mai ajuns Bogdan Stelea, Jean Vladoiu și Basarab Panduru.…

- Bogdan Stelea, portar al „Generației de Aur” și coechipier cu Gheorghe Hagi la naționala Romaniei, a vorbit deschis despre colaborarea sa cu „Regele” in iulie 2014, cand a rezistat doar 5 meciuri ca antrenor pe banca Farului Constanța (n.r.- la acea vreme, Viitorul). ...