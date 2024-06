Cazul a trei tineri din Teleorman: Escrocheria SMS-ul de la banca, oprita! Trei tineri din Teleorman, membri ai unei grupari specializate in inselaciuni cibernetice, au fost prinsi, dusi la audieri si retinuti pentru 24 de ore, de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bistrita Nasaud.Pana la aceasta data, politistii bistriteni au indicii ca zeci de persoane din toata tara au fost inselate in acest fel, iar prejudiciul total, cauzat prin comiterea infractiunilor, urmeaza sa fie stabilit.La perchezitii au fost descoperite si ridicate in vederea continuarii cer ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

