”O fetita de doar doua zile, aflata in stare critica, a fost transferata, in aceasta seara, de la Galati la Cluj-Napoca cu ajutorul a doua aeronave SMURD. Micuta a fost diagnosticata cu o afectiune cardiaca, fiind necesar transferul acesteia de urgenta la Cluj-Napoca, pentru continuarea investigatiilor si acordarea asistentei medicale necesare”, a transmis Inspectoratul General de Aviatie (IGAv).Nou-nascutul a fost preluata de la Galati de elicopterul SMURD, fiind transferata la Bucuresti, unde a fost predata echipajului avionului SMURD, cu ajutorul caruia a ajuns in mai putin de 50 de minute…