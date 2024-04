Stiri pe aceeasi tema

- “Ne apropiem periculos de un accident nuclear” la Zaporojie, a avertizat luni seful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, denuntand recentele atacuri asupra centralei nucleare ucrainene, scrie AFP, potrivit agerpres.ro. Centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata…

- Atacurile cu drone asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, aflata sub controlul Rusiei, reprezinta un "punct de cotitura" in razboiul din Ucraina si trebuie sa inceteze, a declarat joi Rafael Grossi, seful organizatiei de supraveghere nucleara a ONU, in fata Consiliului Guvernatorilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a avut luni o intrevedere cu directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, aflat in vizita in Romania.