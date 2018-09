ncotro ne ndreptăm? Toate cifrele indică o stingere lentă a luminii. Iar dacă vrem să mai facem ceva, acum ar fi momentul... Prima oara cand m-a batut gandul emigrarii a fost prin 1991. Prin intermediul comunitații Taize faceam primul meu revelion in afara țarii, mai exact in Viena. Eram cazați intr-o suburbie, Modling, și citind presa locala am vazut anunțuri privind angajarile. Eram cu un grup de prieteni și am stat o noapte discutand daca sa ramanem acolo sau sa ne intoarcem. Gasiseram locuri de munca (prost platite pentru inceput, dar toți visam sa mutam munții din loc), nu asta era problema noastra. Romania era atunci pe val, avand un capital de simpatie internaționala pe care nu știu daca o sa-l mai aiba vreodata.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

