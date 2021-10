Stiri pe aceeasi tema

- Elvetia ofera cupoane-cadou celor care-i conving si pe altii sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anunțat guvernul. Fiecare persoana nou vaccinata va fi rugata sa numeasca persoana care i-a convins sa se vaccineze, a precizat guvernul, acea persoana urmand sa primeasca un bon valoric de 50 de franci…

- NBA a anuntat, cu aproape trei saptamani inainte de startul sezonului, ca peste 90 la suta dintre jucatorii sai au fost vaccinati complet impotriva coronavirusului, informeaza L’Equipe, citat de news.ro Joi, ESPN preciza ca 95 la suta dintre baschetbalistii din NBA au primit cel putin o doza…

- Jucatorii nevaccinati din Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) risca sa le fie taiate salariile, daca nu vor putea evolua in meciuri din cauza nerespectarii protocoalelor sanitare locale, informeaza agentia DPA, citat de agerpres. Purtatorul de cuvant al NBA, Mike Bass, a confirmat…

- Protocolul sanitar al NBA pentru sezonul 2021-2022, aflat inca in curs de negociere, nu va impune vaccinarea obligatorie anti-COVID a jucatorilor, insa autoritațile din orașele New York și San Francisco au emis ordine municipale care prevad necesitatea vaccinarii pentru a intra in arenele sportive.…

- Purtatorul de cuvant al NBA, Mike Bass, a anuntat, miercuri, ca sportivii care nu au dreptul sa evolueze in anumite sali deoarece nu sunt vaccinati nu vor fi platiti pentru partidele ratate, informeaza L’Equipe. Protocolul sanitar al NBA pentru sezonul 2021-2022, in curs de negociere, nu va…

- Andrew Wiggins, jucator la Golden State Warriors, nu va putea juca meciurile de acasa din urmatorul sezon din NBA pentru ca nu s-a vaccinat anti-Covid. El a invocat motive religioase. Regulile statului american San Francisco interzic nevaccinaților cu vârsta peste 12 ani sa participe la…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei s-au vaccinat impotriva Covid-19 4.967.562 persoane. The post Peste 13.000 de persoane vaccinate impotriva COVID in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .

- Aeroportul londonez Heathrow va testa culoare rapide ('fast-track') pentru calatorii complet vaccinati impotriva COVID-19, pregatindu-se pentru o decizie asteptata a guvernului britanic de ridicare a carantinei pentru persoanele sosite din anumite zone, transmite miercuri AFP. In cadrul unui…