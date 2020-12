Stiri pe aceeasi tema

- Disidentul rus Alexei Navalnii a revenit la emisiunea sa populara de pe YouTube pentru prima data de la otravirea cu agentul neurotoxic Noviciok, acuzandu-l pe președintele Vladimir Putin de tentativa de omor, informeaza publicația The Moscow Times. El a jurat ca se va intoarce in Rusia de indata ce…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca a intervenit personal, la sfarsitul lunii august, pentru a permite mutarea opozantului Alexei Navalnai in Germania pentru ingrijiri medicale, dupa ce acesta a fost otravit, relateaza AFP, citata de Agerpres."De indata ce sotia acestui cetatean mi…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii crede ca a fost atacat cu o substanta neurotoxica de agenti ai serviciilor secrete ruse deoarece Administratia de la Moscova il considera o amenintare in perspectiva scrutinului prezidential programat in Rusia in 2021."Au inteles ca sunt mari probleme care ii…

- „N-are nicio legatura una cu alta”, a spus Schroeder în cel mai recent interviu al sau înregistrat, adaugând ca sunt în joc 10 miliarde de euro investitii în acest gazoduct, informeaza miercuri dpa. Otravirea lui Navalnîi Navalnîi, critic…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii sustine ca in corpul sau au fost gasite urme ale substantei neurotoxice Noviciok. Acesta a fost transferat intr-un spital din Germania dupa ce ar fi fost otravit in Rusia, potrivit stiri.tvr.ro. „Inainte de a primi permisiunea de a fi transportat in Germania, mi-au luat…

- Intr-o sticla de apa goala din camera de hotel a lui Aleksei Navalnii, din orasul siberian Tomsk, au fost detectate urme de agent neurotoxic folosit pentru a-l otravi pe opozantul rus. Asta sugereaza ca el a fost otravit acolo si nu la aeroport, dupa cum s-a crezut initial. Anuntul a fost facut astazi…

- Urme de agent neurotoxic folosit pentru a-l otravi pe opozantul rus Aleksei Navalnii au fost detectate intr-o sticla de apa goala din camera lui de hotel, din orasul siberian Tomsk, ceea ce sugereaza ca el a fost otravit acolo si nu la aeroport dupa cum s-a crezut initial, a anuntat echipa lui Navalnii…

- Liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, a postat o fotografie de pe patul de spital din Berlin, unde se recupereaza dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina, in timpul unei calatorii dinspre Siberia spre Moscova, in luna august.Criticul lui Vladimir Putin a dat primul semn de viața, la aproape…