Navalnîi a fost arestat la sosirea pe aeroportul din Moscova Principalul opozant rus Alexei Navalnii a fost arestat de Politie la sosirea pe aeroportul Seremetievo din Moscova, la punctul de control al pasapoartelor, au constatat jurnalistii de la AFP . Serviciile penitenciare ruse au avertizat ca nu vor ezita sa-l aresteze pe Navalnii, 44 de ani, cand va sosi in Rusia, acuzandu-l ca a incalcat, atunci cand se afla in Germania in ultimele luni, conditiile unei eliberari in urma unei condamnari cu suspendare intr-un dosar din 2014. Serviciile penitenciare ruse (FSIN) au confirmat ca l-au arestat duminica pe opozant. The post Navalnii a fost arestat la sosirea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

