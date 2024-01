Nava GSP King a scapat de sechestru! Tribunalul Constanta a respins cererea Navis Ship Management Limited (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- GSP Offshore SRL este administrata, potrivit Termene.ro, de Comanescu Gabriel Valentin. Gabriel Comanescu ocupa locul 31 in topul Capital, cu o avere estimate de 220 280 milioane de euro, cu afaceri in exploatarea de petrol. Este proprietarul Grupului Servicii Petroliere GSP Offshore , urmand sa fie…

- Conform actelor aflate la dosar, Navis Ship Management Limited ar fi furnizat forta de munca mai multor nave apartinand companiei GSP. Navis Ship Management Limited a mai aratat ca debitoarea nu si ar fi "indeplinit obligatia corelativa de plata a contravalorii serviciilor reprezentate de salariile…

- "Conteleldquo; se arata nemultumit faptul ca un magistrat al Sectiei Penale din Tribunalul Constanta a dispus schimbarea masurii preventive fata de el in arest preventiv din control judiciar, motivat de faptul ca acesta nu s ar fi prezentat la semnarea graficului, din motive de sanatate potrivit propriilor…

- Tribunalul Constanta a decis ca Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri, sa ramana in arest preventiv. Decizia instantei este definitiva.Tribunalul Constanta a hotarat, marti, sa respinga ca nefondata contestatia lui Vlad Pascu la decizia Judecatoriei Mangalia…

- Judecatoria Moreni a respins, vineri, cererea de eliberare conditionata din inchisoare depusa de sirianul Omar Hayssam, care executa la Penitenciarul Margineni o pedeapsa de 24 ani de inchisoare.

- RESPINS…Scapat de arestul preventiv si pus in arest la domiciliu, expertul Radu Judele pare ingrijorat de bunul mers al afacerilor sale. Pentru acest lucru, a cerut magistratilor permisiunea de a lua legatura cu angajati ai sai, martori in dosar. Asa cum era de asteptat, judecatorii i-au respins solicitarea…

- Miruna Pascu, mama soferului drogat in varsta de 19 ani, care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai in luna august, ramane in arest preventiv, a stabilit Tribunalul Bucuresti, luni, 30 octombrie. Decizia poate fi contestata.Tribunalul a respins ca neintemeiata cererea de inlocuire a masurii arestului…