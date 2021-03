Stiri pe aceeasi tema

- Nava Ever Given care a blocat timp de mai multe zile Canalul Suez a fost repusa pe linia de plutire si in prezent este asigurata, a anuntat compania Inchcape Shipping Services, intr o postare pe Twitter.Nu se stie insa cat va mai dura pana cand circulatia navelor va fi reluata normal.Autoritatea Canalului…

- Autoritațile din Rusia au dat in judecata cinci platforme de social media pentru ca nu au șters fotografii in care apareau copii care participau la ”protestele ilegale” impotriva Kremlinului, potrivit informațiilor de la un tribunal din Moscova, citate de Interfax și Reuters. Twitter, Google, Facebook…