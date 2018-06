Stiri pe aceeasi tema

- Precizarile acestuia au fost facute dupa ce in presa au aparut informatii ca s-au purtat discutii cu artistul Tudor Chirila pentru o eventuala candidatura.''Informatiile despre candidatura lui Tudor Chirila sunt fake news. Am toata aprecierea pentru Tudor Chirila, pentru activitatea sa…

- Proiectele de hotarare prin care Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa reabilitaze termic sute de blocuri din trei sectoare ale Capitalei au fost aprobate, joi, de catre consilierii generali. Potrivit proiectelor aprobate, primaria va transfera de la sectoarele 3, 4 si 6 ale Capitalei…

- CHIȘINAU, 12 mai — Sputnik. Unii agenți economici evita sa dezvolte afaceri în Capitala din cauza birocrației și corupției de la Primarie. Sunt funcționari care creeaza obstacole în procesul de acordare a serviciilor administrative pentru a estorca bani de la oamenii de afaceri.…

- Cele 17 fantani din centrul Capitalei, printre care si fantana Unirea, vor fi reabilitate, Apa Nova urmand sa investeasca 7 milioane de euro in lucrari care vor fi desfasurate pana in luna septembrie a acestui an, anunta Primaria Capitalei. In aceasta perioada, alimentarea cu apa va fi intrerupta si…

- Avand in vedere ca in ultima perioada, activitatea Primariei Municipiului Bucuresti precum si activitatea Primarului General au devenit subiectul predilect al opozitiei, in special a PNL - care a ales PMB ca tema de atac in batalia pe functii din interiorul PNL-, in dorinta de a construi inca de pe…

- Primaria Capitalei a finalizat regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar de circa 3000 euro cuplurilor infertile din Bucuresti pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, anunța primarul capitalei Gabriela Firea. "Proiectul se va derula incepand cu data de 4 iunie 2018,…

- Colectarea selectiva a deseurilor, restrangerea teraselor in fiecare dimineata si obligativitatea amenajarii vitrinelor sunt cateva dintre masurile incluse in proiectul privind regulamentul salubrizare, igienizare si infrumusetare a Centrului istoric,...

- Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat, sambata seara, ca a fost aprobat in Comisia Tehnico- Economica a Ministerului Mediului proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete, pe o distanta de 67 de kilometri. Valoarea lucrarilor este de 10 milioane de euro, iar realizarea pistelor va demara in…