Sute de protestatari au încercat să pătrundă în fabrica Tesla de lângă Berlin Aproximativ 800 de persoane au participat la protest, conform grupului organizator Disrupt Tesla, care sustine ca extinderea ar dauna mediului. Tesla a atras reactii puternice de cand compania a deschis fabrica in martie 2022, iar ulterior a anuntat planuri de extindere intr-o padure din apropiere, pentru a-si creste capacitatea de productie. In februarie, orasul in care se afla fabrica a votat impotriva planurilor intr-un referendum care nu era obligatoriu din punct de vedere juridic. De atunci, protestatarii s-au instalat intr-o tabara din apropiere, in semn de protest. Aceeasi unitate a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

