- Secretarul de stat american Mike Pompeo a avertizat vineri ca NATO trebuie sa "creasca" si sa se schimbe, in caz contrar riscand sa devina "depasita", la o zi dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca Alianta nord-atlantica este in "moarte cerebrala", relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat ca nu este de acord cu afirmațiile președintelui Franței, Emmanuel Macron, care a spus ca NATO este „in moarte cerebrala”, iar oficialul american a declarat ca, din punctul sau de vedere, NATO este „cea mai importanta alianța din istorie”, potrivit…

- SUA acuza China de hartuirea familiilor activistilor uiguri, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a declarat marti "profund afectat" de tacticile Beijingului, printre care se numara si arestarile arbitrare. Intr-un comunicat, el a aratat ca exista informatii…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a declarat marti "profund afectat" de tacticile Beijingului, printre care se numara si arestarile arbitrare. Intr-un comunicat, el a aratat ca exista informatii despre decesul tatalui unui militant uigur, in urma detentiei si interogatoriului dintr-un lagar…

- SUA au informat oficial ONU privind iesirea lor din Acordul de la Paris privind combaterea schimbarii climatice, decisa in 2017 de Donald Trump, a anuntat seful diplomatiei americane Mike Pompeo. Aceasta etapa-cheie, care nu putea interveni mai devreme din cauza unei clauze inscrise in text,…

- Decizia survine la o zi dupa ce Washingtonul a anuntat includerea pe o lista neagra a 28 de organizatii guvernamentale si companii chineze, din aceleasi motive. Secretarul de stat Mike Pompeo s-a referit la o serie de presupuse abuzuri, printre care 'detentii in masa in lagare de internare (...)…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a avertizat, in cursul unor vizite in Muntenegru si Macedonia de Nord, asupra riscurilor generate de investitiile chineze in domeniul tehnologiei si infrastructurii, precum si asupra influentelor Rusiei."Asa cum am facut si in cursul altor vizite in…

- Presedintii celor doua state, Donald Trump si Klaus Iohannis, au semnat o declaratie comuna in care a fost abordata inclusiv tema implicarii industriei din China in dezvoltarea de tehnologii 5G si posibilele riscuri de securitate pentru tarile care o utilizeaza.