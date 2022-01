Stiri pe aceeasi tema

- NATO vrea sa desfașoare trupe in Slovacia si in alte tari din flancul estic, ca raspuns la concentrarea militara rusa in apropierea Ucrainei, a declarat ministrul de externe slovac Ivan Korcok, transmite Reuters. Deocamdata nu a fost luata o decizie.

- Continuarea discutiilor ruso-ucrainene la inceputul lui februarie, la Berlin, este o 'veste buna', ce lasa sa se inteleaga ca Moscova va privilegia calea diplomatiei cel putin pana atunci, a afirmat joi seful diplomatiei de la Kiev, Dmitro Kuleba, aflat intr-o vizita in Danemarca, transmit AFP si…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si-a exprimat miercuri solidaritatea cu Kievul, afirmand ca o amenintare din partea Rusiei ca va invada Ucraina este o amenintare impotriva Europei, transmite Reuters. ''O amenintare impotriva Ucrainei este o amenintare impotriva Europei'',…

- Statele Unite iau in considerare trimiterea a pana la 5.000 de soldati in tarile baltice si tari din Europa de est membre NATO pentru a ajuta la gestionarea riscului unei invazii rusesti in Ucraina, a relatat luni, 24 ianuarie, presa americana, conform AFP. Informatia a fost confirmata pentru Reuters…

- Statele Unite și Marea Britanie au inceput retragerea pesonalului de la ambasadele din Ucraina, in schimb Uniunea Europeana apreciaza ca ”nu ar trebui sa dramatizam situația”, transmit agențiile internaționale. Din cauza amenințarii persistente a unei operații militare ruse, Departamentul SUA a autorizat…

- Ucraina si SUA raman unite in incercarea de a dezamorsa disputa cu Moscova prin intermediul diplomatiei si colaboreaza strans pentru a descuraja agresiunea rusa, a declarat ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba dupa ce a discutat cu omologul sau american, relateaza Reuters. Kuleba a…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avut luni o convorbire telefonica cu ministrii de externe ai ''grupului celor 9 de la Bucuresti'' (B9), a anuntat biroul de presa al Departamentului de Stat american.

- Rusia a anuntat miercuri ca pana la inceputul lunii decembrie va desfasura in Crimeea anexata un nou regiment de parasutisti si a criticat un acord convenit intre Ucraina si Marea Britanie menit sa consolideze fortele navale ucrainene, conform Rusiei acest acord aratand ca activitatile militare britanice…