Naţiunile Unite: Spărturile din sistemul Nord Stream au dus la cea mai mare eliberare de metan în atmosferă înregistrată vreodată Un urias val de metan foarte concentrat, un gaz cu efect de sera mult mai puternic, dar cu o durata mai scurta de viata decat dioxidul de carbon, a fost detectat intr-o analiza a imaginilor satelitare efectuate de cercetatori asociati cu Observatorul International al Emisiilor de Metan al UNEP sau IMEO, a spus organizatia. ”Este foarte rau, cel mai probabil cel mai mare eveniment de emisie detectat vreodata. Acest lucru nu este util intr-un moment in care trebuie neaparat sa reducem emisiile”, a declarat pentru Reuters Manfredi Caltagirone, seful IMEO pentru UNEP. Cercetatorii de la GHGSat, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

