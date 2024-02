Națiunea fără teritoriu - Care este cel mai rar pașaport din lume Cel mai rar pașaport din lume este emis de Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta. Organizația este și o națiune cu statut de observator la ONU deși nu are teritoriu. In prezent, in lume exista aproximativ 500 de pașapoarte emise de ordinul-națiune,noteaza CNN, potrivit Mediafax. Cavalerii de Malta au aparut ca un ordin cavaleresc in Ierusalim in jurul anului 1099. In prezent are peste 13.000 de membri care traiesc in toate regiunile lumii. Națiune are reprezentant la ONU, constituție și propriile timbre, monede și pașapoarte. Ordinul emite chiar și placuțe de inmatriculare auto deși nu are… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

