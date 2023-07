Naționalism rusesc: Chipul unui soldat mort, așezat pe o bancă dintr-o scoală Rusia a construit un concept in școli, care se numește bancile eroilor. Pe una dintre aceste banci e așezat chipul unui fost elev care a murit in razboi. Prin aceasta acțiune, rușii vor sa induca copiilor faptul ca cetațenii țarii apara țara cu prețul vieții lor. Pe o banca dintr-o școala din Rusia e așezata o fotografie cu fața unui fost elev, care a pierit in razboi. Acea banca e una din bancile eroilor. Tanarul mort este dat exemplu, pentru ca și-a riscat viața ca sa-și apere viața. Rusia induce copiilor ca e o adevarata șansa sa stai intr-o banca a eroilor. „Marsul nu este intr-o cadenta perfecta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

