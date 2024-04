Oare declarațiile recente ale liderului de la Kremlin au dezvaluit adevaratele sale intenții, planul pe care vrea sa il indeplineasca in noul mandat abia caștigat in fruntea Rusiei? Un istoric roman avertizeaza clar: Vladimir Putin va ataca un stat NATO. Ce ar putea sa se intample in viitorul nu foarte indeparat. Istoric roman, despre posibilitatea […] The post Avertismentul unui istoric roman: „Vladimir Putin va ataca un stat NATO. V-o dau in scris” appeared first on Playtech Știri .