- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, in deplasare, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 3-0, in primul amical din doua programate la Skopje, conform news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-22, 25-18. Victoria a fost dedicata antrenorului Sergiu Stancu, el fiind sarbatoritul…

- Ieri, in semifinala pentru locurile 5-8 de la Campionatele Balcanice de volei feminin, echipa naționala feminina Under 17 a Romaniei a invins cu scorul de 3-0 (26-24; 25-11; 25-10) naționala Macedoniei de Nord. Din nou, tanara voleibalista din Turda, Daria Cocan, a fost una dintre cele mai bune jucatoare…

- Echipa nationala a Israelului a invins vineri seara, pe teren neutru, la Budapesta, scor 2-1, nationala din Belarus, intr-un meci din grupa I a calificarilor pentru Euro 2024. Echipa Ucrainei a castigat partida din deplasare, cu Macedonia de Nord, scor 3-2, anunța news.ro.La Budapesta, pe teren neutru,…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a obtinut a doua sa victorie in Grupa A a Golden League, 3-1 (29-27, 22-25, 25-21, 25-19) cu Danemarca. Meciul s-a desfasurat in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu-Colibasi” din Brasov. Tricolorii s-au impus dupa mai bine de doua ore de joc (2 h 12 min). Alexandru…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Turciei cu scorul de 3-2 (25-18, 23-25, 25-27, 25-19, 15-6), sambata, la Brasov, intr-un meci din Grupa A a Golden League. Tricolorii, care duminica trecuta se impuneau cu 3-2 in fata Turciei, in deplasare, au cedat acum in fata finalistei…

- Naționala de fotbal a Romaniei, formata din jucatori sub 18 ani, va disputa doua meciuri amicale de pregatire cu selecționata Macedoniei de Nord. Prima partida va avea loc la 16 iunie, la Tunari, iar cel de-al doilea joc este programat doua zile mai tarziu, la Popești-Leordeni. Printre jucatorii convocați…

- In ultima partida din cadrul Golden League, naționala Romaniei a invins Turcia pe propriul teren dupa un meci epic. Romanii au invins cu scorul de 3-2, dupa ce au revenit de la 0-1 și de la 1-2. Principalii marcatori ai selecționatei Romaniei au fost sucevenii Aciobaniței și Rața, autori a 38 de puncte.…

- Selectionerul echipei nationale de volei masculin a Romaniei, Sergiu Stancu, a anuntat lotul de 20 de jucatori care se reuni la Brasov in vederea participarii la Golden League. Conform site-ului oficial al Federatiei Romane de Volei, antrenorul echipei Romaniei a selectionat pentru competitia care debuteaza…