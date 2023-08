NASA va lansa Codexul lunar, o capsulă a timpului cu artă contemporană Codexul lunar este o capsula a timpului ce conține o arhiva multimedia cu lucrarile de arta contemporana, poezie și artefacte ce ilustreaza viața pe Terra la acest moment. Capsula va fi lansata de NASA cu ajutorul unei rachete fara pilot și va fi instalata pe Luna. Colecție de arta digitalizata, Codexul Lunar se dorește a fi o marturie a creativitații umane, lansata in spațiu pentru ființele din viitor. Codexul conține lucrari de arta contemporana, poezii, reviste, muzica, film, podcasturi și carți a nu mai puțin de 30.000 de artiști, scriitori, muzicieni și realizatori de film din 157 de țari. Colecția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

